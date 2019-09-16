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Власть
16.09.2019 16:27
Печать

Муниципальный вестник МО «Озеро Долгое» «предсказал» итоги выборов. Точности можно позавидовать

Газета «Озеро Долгое. Муниципальный вестник» опубликовала специальный выпуск с копиями решения избиркома об определении результатов выборов. В печать газету подписали в 11 утра 10 сентября, а на протоколе о подведении итогов по одному из округов проставлено время — 23.22 того же дня. 

Газета МО «Озеро Долгое», которую выпускает муниципальная администрация, напечатала официальные итоги выборов депутатов. Электронная версия газеты размещена на сайте МО. Информацию издание, как и полагается, подкрепило фотографиями решений ИКМО. Правда, печати на документах не стоят. Главным редактором газеты, к слову, является глава МО «Озеро Долгое» Виктор Байдалаков, один из героев бурной ночи в ИКМО. Если верить исходным данным, фактическое время подписания номера в печать — 11.00 10 сентября. 

Однако в протоколе ИКМО, на основании которого могло появиться решение избиркома (то самое, которое опубликовала газета) о результатах выборов по 205-му избирательному округу (заверенная копия есть в распоряжении «Фонтанки»), указано, что документ подписан 10 сентября в 23 часа 22 минуты. 

Напомним, в ночь с 12 на 13 сентября кандидаты в депутаты и члены ИКМО с правом совещательных и решающего голосов потребовали от избиркома показать помещение, где хранятся бюллетени, чтобы удостовериться в их сохранности. Председатель Галина Светлова, вопреки закону, отказалась выполнять их требование. Сотрудники полиции отказались предотвратить это административное правонарушение. Между правоохранителями и кандидатами при участии главы петербургского отделения «Справедливой России» Марины Шишкиной и депутата Госдумы Олега Нилова была достигнута договоренность о совместном дежурстве в помещении. Однако спустя полчаса полицейские выставили всех, а депутата «Автово» Илью Шмакова скрутили и увезли в отделение. 

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В настоящее время кандидаты продолжают постоянное дежурство у дверей ИКМО, чтобы, по их словам, не допустить возможной фальсификации бюллетеней.

Отметим, согласно официальным итогам выборов, все двадцать мандатов получили представители «Единой России», три четверти кресел остались у депутатов пятого созыва, в том числе Виктора Байдалакова. Проходные строчки в совет после «тайного пересчета» результатов выборов на ряде УИКов, как минимум, потеряли представители оппозиционных сил Вячеслав Тутушкин, Илья Прокшиц, Алексей Назаренко, Игорь Клопков.


© Фонтанка.Ру

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