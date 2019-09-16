ЦБ повысил официальный курс рубля на завтра. Рынок не поверил Трампу и саудитам

Центробанк официально зафиксировал рост стоимости национальной российской валюты. На сайте регулятора опубликован курс рубля на 17 сентября.

Стоимость доллара ЦБ оценивает в 63,8 руб., тогда как еще 14 сентября курс составлял 64,47 руб. Не удержался и евро, стоимость которого меньше зависит от колебаний на рынке нефти. Если на 14 сентября его официальный курс составлял 71,53 руб., то на вторник он будет 70,67.

Отметим, что ранее стоимость доллара на бирже упала ниже 64 рублей впервые с 1 августа. Утром на торгах Московской биржи он стоил 63,86 руб. Евро снизился до 70,77 руб.

Причиной для резкого роста рубля стал скачок цен на нефть после того, как атака дронов йеменских повстанцев-хуситов подорвала работу нескольких саудовских нефтяных объектов. Производство нефти после этого в стране сократилось более чем в два раза — на 5,7 млн баррелей в сутки с обычной отметки примерно в 9,8 млн.

Президент США Трамп уже заявил, что США готовы помочь союзникам возместить потери, а руководство пострадавшей от налета компании заявило о начале отгрузки нефти в обычном режиме.