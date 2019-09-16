За что сидит фанат «Зенита»? Следствие понизило статус стычки с ОМОНом на «Газпром Арене»

В Петербурге будет рассмотрено первое из серии уголовных дел фанатов «Зенита», устроивших кучу-малу с ОМОНом за курительные места. Болельщик Денис Первачук продолжает оставаться под арестом, хотя доказано, что здоровью и жизни сотрудников оцепления он не угрожал.

О передаче дела Первачука в Петроградский суд 16 сентября сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга. Он обвиняется по части 1 статьи 318 УК, «Применение насилия в отношении представителя власти, не опасного для жизни и здоровья».

«Как полагает следствие, 3 августа Первачук находился на территории стадиона «Газпром Арена», где также находился заместитель командира батальона 3-го оперативного батальона ОМОН ГУ ФСВНГ по Петербургу и области. В ответ на законные требования прекратить мелкое хулиганство Первачук применил насилие, а именно нанес не менее одного удара рукой в левую область лица».

Следственный комитет Петроградского района возбуждал на Первачука дело по тяжкому составу — части 2 статьи 318 УК. По ней фанат и был заключен под стражу 6 августа, ему не помогли ссылки на женское воспитание. В ходе расследования выяснилось, что омоновец не пострадал от Первачука. Дело переквалифицировали на преступление средней тяжести, но меру пресечения СК менять не стал. В аналогичном случае с участником протестной акции «Он нам не царь» Михаилом Цакуновым суд немедленно – сразу после переквалификации – изменил ему меру пресечения и освободил его из СИЗО.

Конфликт силовиков с фанатами начался в перерыве матча «Зенит» – «Краснодар» из-за нехватки курительных мест. ОМОН пустил в ход дубинки, толпа отвечала подручными средствами. Всего уголовные дела возбуждены в отношении четырех фанатов.