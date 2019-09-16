Неудавшийся беженец из Грузии, пьяный эстонец и вооруженные россияне попались финским пограничникам за неделю

Сразу несколько нарушений были зафиксированы на юго-восточной границе Финляндии. Они включают вождение в нетрезвом виде, нарушение запрета на въезд и перевоз опасных предметов. Об этом 16 сентября рассказала погранохрана Суоми.

Гражданина Грузии задержали в субботу, 14 сентября, за попытку незаконного въезда в Евросоюз через пункт пропуска «Нуйямаа». Это уже вторая его попытка, только в прошлый раз его поймали в Иматре.

«Гражданину Грузии было отказано во въезде в Шенгенскую зону из-за отрицательного решения о предоставлении убежища в Германии», – резюмируется в вердикте пограничников.

В Ваалимаа 9 сентября пьяный эстонец попытался попасть в Суоми после поездки в Россию. «На основании результатов алкотеста он подозревается в вождении в нетрезвом виде <...> Содержание алкоголя в выдыхаемом воздухе составило 0,65 мг/л», – уточняет погранохрана.

В тот же день, только уже на пункте пропуска «Нуйямаа», у россиянина нашли резиновые пули и телескопическую дубинку. У других соотечественников в Ваалимаа и Иматре 14 сентября также с собой оказались запрещенные для ввоза предметы самообороны.