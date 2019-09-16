Кокорин и Мамаев должны выйти на свободу до обеда 17 сентября

Стали известны подробности освобождения футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. Как сообщает «Чемпионат.com» со ссылкой на начальника пресс-службы УФСИН по Белгородской области Ксению Белоусову, спортсмены выйдут из колонии завтра, 17 сентября, до обеда.

«По закону освободить по УДО Кокорина и Мамаева должны в первой половине дня. Это может произойти начиная с подъема и до обеда», — подчеркнула Белоусова.

8 октября 2018 года Александр Кокорин и его младший брат Кирилл, а также Мамаев с их общим знакомым Протасовицким стали участниками двух конфликтов в Москве. Суд 8 мая 2019 года приговорил Мамаева и Протасовицкого к году и пяти месяцам колонии общего режима, братьев Кокориных – к полутора годам. Все осужденные, кроме Протасовицкого, добились освобождения по УДО.