Смольный согласовал митинг против фальсификации выборов. Он пройдёт накануне принятия присяги Бегловым

Комитет по правопорядку и законности петербургской администрации согласовал проведение митинга против фальсификации выборов и политических репрессий. Об этом 16 сентября сообщил один из его организаторов — депутат Законодательного собрания города Максим Резник.

С инициативой провести 17 сентября, накануне принятия присяги Александром Бегловым, митинг на площади Ленина выступили сразу несколько оппозиционных политиков. Среди организаторов — замглавы петербургского штаба Алексея Навального Ольга Гусева, депутаты Борис Вишневский («Яблоко») и Надежда Тихонова («Справедливая Россия»), координатор движения «Объединенные демократы» Андрей Пивоваров, основатель «Красивого Петербурга» Красимир Врански.

Сторонники петербургской КПРФ собственный митинг, «посвященный итогам губернаторских и муниципальных выборов», уже провели в минувшую субботу. А на 21 сентября акцию с той же тематикой запланировала Объединённая коммунистическая партия.