Родиону срочно требуется дорогая операция

Родион родился с гигантским меланоцитарным невусом. В любой момент эта доброкачественная опухоль может переродиться в рак кожи – меланому. Именно поэтому невус необходимо как можно быстрее удалить. Но обычная пересадка кожи мальчику не поможет.

Благотворительный фонд «Алёша» просит помочь в сборе средств.

Родион Чуенко, 2 годика.

Врождённый меланоцитарный невус.

Спасёт срочная сложная процедура по удалению невуса. Стоимость – 2 135 261 руб.

Родион родился в срок и крепким мальчиком – четыре килограмма весом. Но маме ребёнка долго не показывали, а поведение медперсонала женщину насторожило. «Позднее мне сообщили, что мой сынок родился с пигментным пятном во всю спинку, которое находило на бока, левое плечико и шею. Чувство радости сменилось тревогой и страхом», — вспоминает мама.

Родители были в отчаянии. Невус на маленьком теле новорожденного малыша был просто огромным, он занимал большую часть спины, заходил на шею и руки, небольшие пятнышки были и на голове и ногах.

Мутировавшую кожу не так просто удалить. Нужно провести много операций под общим наркозом. После каждой требуется длительное восстановление. В общей сложности процесс может растянуться на годы. Но Родион не может ждать так долго. Невус непредсказуем. Постоянно есть риск, что в доброкачественной опухоли начнутся процессы, которые превратят её в смертельную меланому. Это может случиться из-за гормонального сбоя, малейшего пореза или удара и даже от ярких солнечных лучей.

Старые методы по удалению невуса опасны и малоэффективны в случае с Родионом. Поэтому родители стали искать другие варианты лечения и нашли выход. В израильской клинике «Хадасса» разработан уникальный инновационный метод удаления невусов, который позволит справиться с болезнью в короткие сроки и безопасно.

Родион уже прошёл два этапа лечения, ему сделали 4 операции. Результаты положительные. Большую часть невуса получилось удалить, но, к сожалению, еще достаточно большое пятно остается на теле мальчика. Лечение необходимо продолжать, но всё упирается в деньги.

Для многодетной семьи из Белореченска счёт за лечение в «Хадассе» просто фантастический, собрать нужную сумму им не под силу. Поэтому они обращаются за помощью к неравнодушным людям.

О том, как помочь Родиону, можно узнать на его странице на сайте фонда «Алёша».