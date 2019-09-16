Самолеты нарезают круги над Пулково. К Петербургу приближается президентский борт, с которого можно управлять ядерными силами

Скриншот с сайта flightradar24.com

Как минимум четыре самолета сделали лишний круг на подлете к Петербургу днем 16 сентября. На взлет и посадку с опозданием заходят с десяток рейсов.

По данным сервиса Flightradar, напрямую к взлетно-посадочной полосе петербургского аэропорта не смогли отправиться рейсы Smartavia из Воронежа, Lufthansa из Мюнхена, UralAirlines из Москвы и еще один борт без позывного. С задержкой примерно на полчаса, по данным онлайн-табло Пулково, прилетают рейсы из Сочи и Симферополя.

На вылет в районе четырех часов дня запаздывают борты в Стокгольм, Москву, Рим, Симферополь и Екатеринбург, они отправятся позже примерно на 20–40 минут.

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В пресс-службе аэропорта отметили, что Пулково работает в штатном режиме и с погодой отправка рейсов в зону ожидания не связана – в воздушной гавани происходят специальные летные мероприятия.

В ближайшие минуты, по данным Flightradar, приземлится самолет с бортовым номером RA-96020 специального летного отряда «Россия», который перевозит президента.

Флагман и резервный борт (RA-96021) в небе с 2013 года. Как сообщали СМИ, оба самолета – это пункты управления, оснащенные специальными зашифрованными системами связи и возможностью «управлять ядерными силами России».

Отметим, что в настоящее время президент России находится на переговорах в Анкаре. Послезавтра, 18 сентября, в Петербурге должна состояться церемония инаугурации избранного губернатора Александра Беглова.