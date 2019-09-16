«Группа ЛСР» приступила к строительству бульвара в своем масштабном проекте «Цивилизация»

ПАО «Группа ЛСР»

Бульвар станет центром притяжения жилых комплексов «Цивилизация» и «Цивилизация на Неве». Освоение территории будет проходить постепенно.

В этом году планируется благоустроить участок протяженностью 460 метров от Архивной улицы до улицы Дыбенко. Вдоль пешеходной части бульвара высадят деревья и кустарники, также здесь появятся уютные зоны отдыха. Кроме того, до конца года намечено проложить 300 метров велодорожки, общая протяженность которой составит около 1 км.

«Цивилизация на Неве» — дома бизнес-класса с видовыми квартирами. Благодаря этой части застройки набережная получит новый облик. «Неоклассические» корпуса построят по кирпично-монолитной технологии с учетом последних трендов современной архитектуры и инженерии. Здесь будет все для комфортной жизни: предусмотрена полноценная социально-бытовая и коммерческая инфраструктура. Также к услугам жителей — возможности Невского района: в десяти минутах езды от комплекса несколько крупных гипермаркетов, ТРК, строительных магазинов, различные социальные объекты.

Жилой комплекс «Цивилизация» — масштабный проект градообразующего значения, благодаря которому территория Октябрьской набережной превратится в новое пространство для комфортной жизни. Здесь появится новый микрорайон, граничащий с историческим центром Петербурга: до ансамбля Александро-Невской Лавры на автомобиле не более 10 минут.

Справка о компании ПАО «Группа ЛСР»

ЖК «Цивилизация» – застройщик ООО «ЛСР. Недвижимость – Северо-Запад», проектная декларация на сайте http://www.lsr.ru/spb/zhilye-kompleksy/tsivilizatsiya/documents/

ЖК «Цивилизация на Неве» - застройщик ООО «ЛСР. Недвижимость – Северо-Запад», проектная декларация на сайте https://www.lsr.ru/spb/zhilye-kompleksy/tsivilizatsiya-na-neve/documents/