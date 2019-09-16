Росгвардейца, призывавшего не выполнять приказы, оштрафуют

Росгвардеец из Улан-Удэ Виктор Хоржиров, призвавший коллег не задерживать митингующих, будет оштрафован. Поводом для санкций стала запись видео в служебное время. Об этом 16 сентября сообщил официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин.

«Виктор Хоржиров работает на предприятии ФГУП "Охрана" с мая этого года. Пост у него в министерстве природных ресурсов в Республике Бурятия. Сам он баллотировался в горсовет в Улан-Удэ. Выборы проиграл. Как он сам пояснил, он таким образом выразил недовольство тем, что проиграл на выборах. Не стоит вопрос по его увольнению, руководство филиала ФГУП "Охрана" в республике проводит проверку. Он будет, скорее всего, привлекаться к дисциплинарной ответственности, поскольку записал видео в служебное время», – цитирует Грибакина проект «Подъем».

Напомним, Хоржиров записал видеообращение к росгвардейцам, в котором призвал «не выполнять заведомо преступных приказов» и не задерживать митингующих. Из открытых данных известно, что герой ролика – стрелок отряда военизированной охраны ФГУП «Охрана», на прошедших выборах в горсовет выдвигался от КПРФ, но проиграл единороссу.

Стихийные акции протеста проходят в Улан-Удэ с 9 сентября. Участники требуют отмены результатов выборов мэра города и депутатов горсовета после сообщений о многочисленных нарушениях. Новым мэром города стал поддержанный губернатором Игорь Шутенков, набравший 52,52%. Он опередил сенатора от КПРФ Вячеслава Мархаева, который получил 36,58% голосов. 10 сентября силовики провели жесткие задержания митингующих. Вместе с ОМОНом были замечены неизвестные бойцы с масках и с топориками. 15 сентября на митинге жители города потребовали отставки главы Бурятии.