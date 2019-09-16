Пригороды Петербурга скует лед. Горожанам заморозки пока не грозят

Ночные заморозки на территории Ленинградской области прогнозируют синоптики с середины недели, 18 сентября. На территории Северной столицы столбик термометра удержится в зоне плюсовой температуры.

Как рассказал «Фонтанке» начальник петербургского Гидрометцентра Александр Колесов, холода придут в область 18 сентября и продержатся, по предварительному прогнозу, до 21-го числа. Мороз будет небольшим, до -2, однако, вероятней всего, холод подберется к Северной столице со всех сторон.

Город же пока заморозки не тронут, похолодает максимум до двух градусов тепла. Ближайшей же ночью, 17 сентября, облачная и ветреная погода будет сопровождаться малогреющими +7.

Как сообщалось ранее, с понедельника, 16-го числа, теплоснабжающие организации начинают работать в режиме периодического протапливания.