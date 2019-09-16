«Бабушки уезжали на самокатах». Фестиваль «100 лет» собрал разные поколения петербуржцев на одной площадке

В Таврическом саду прошёл фестиваль активной жизни «100 лет». На протяжении нескольких часов участники подтверждали главную мысль организаторов праздника: жить интересно и счастливо можно и после 50 лет.

Организовал праздник межрегиональный ресурсный центр «Серебряный возраст», который с 2008 года работает с пожилыми людьми и помогает им оставаться социально активными. На площадке фестиваля собрались петербуржцы всех возрастов, в том числе самого почтенного. Пенсионеры с легкостью осваивали новые виды спорта и хобби, не гнушались получать знания из уст молодого поколения, танцевать под современные хиты и бороться за первенство в популярных сегодня настольных играх.

Территория фестиваля была условно поделена на три зоны: одна из них была посвящена спорту, вторая — активному образу жизни, третья — заботе о здоровье. Гости практиковались в скандинавской ходьбе и гимнастике цигун, обучались базовым навыкам в менее известном виде спорта — байлун боле, побывали на занятиях йогой. Особый интерес у публики вызвали танцы по системе Рио Абьерто — эта практика пришла в Россию из Аргентины.

Также прошли различные мастер-классы и лекции, в частности гвоздём программы стало выступление профессора, доктора медицинских наук Всеволода Розанова «Как дожить до ста лет». Нешуточные страсти кипели в зоне проведения турнира по настольным играм. Оказалось, что старшее поколение умеет играть в современные игры не хуже молодежи. Во время всего фестивального дня праздничное настроение у публики поддерживали артисты.

Как отметила Юлия Мальцева, директор АНО САП «Серебряный возраст», главной целью мероприятия было объединить разные поколения, чего и удалось достичь. Поколение внуков с интересом следило за развитием программы, а некоторые особенно спортивные бабушки домой после праздника уезжали на самокатах.