Иран захватил новое судно в Ормузском проливе. Корабль под флагом ОАЭ переводил контрабандное топливо

Подразделение Корпус стражей исламской революции задержало судно Объединенных Арабских Эмиратов в Ормузском проливе, который соединяет Оманский и Персидский заливы.

«Задержаны 11 членов экипажа за контрабанду дизельного топлива <...> Cудно направлялось в Объединенные Арабские Эмираты, когда его остановили у острова иранской провинции Хормозган. Название корабля не называется», – сообщает 16 сентября BNO News со ссылкой на иранское агентство Fars.

По версии иранской стороны, судно перевозило 250 тысяч литров контрабандного топлива. Национальности членов экипажа не сообщаются.

Задержание судна происходит на фоне очередного обострения отношений США и Ирана, так как Вашингтон обвинил Тегеран в атаке при помощи беспилотников на два саудовских нефтяных месторождения и крупный нефтеперерабатывающий завод. Сегодня, 16 сентября, иранские власти объявили о том, что готовы отпустить задержанный ранее танкер Stena Impero под британским флагом.