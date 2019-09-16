«Петрович» вместо «Силовых машин». 14 петербургских частных компаний попали в ТОП-200 Forbes по размерам бизнеса

В рейтинге крупнейших частных компаний России от Forbes по итогам 2018 года представительство Петербурга не изменилось — 14 наименований. Место «Силовых машин» занял «Петрович».

Выше всех из петербургских компаний стоит ретейлер «Лента» с 414 млрд рублей выручки, он занимает 19-е место, как и в прошлогоднем рейтинге. Следующий представитель города встречается только во второй 50-ке — 64-е место у ИЛИМ (155,7 млрд). В этом негласном соревновании производитель целлюлозно-бумажной продукции ненамного обошел за год ЛСР — теперь строительная компания лишь третья из петербуржцев (69-е место и 146,4 млрд). В сотне задержался также подрядчик Лахта Центра, ТРК «Галерея», «Морского фасада» и завода «Форд» «Ренейссанс Констракшн», Polymetal International и «Трансойл».

Во второй половине рейтинга значатся застройщики «Сэтл Групп» и группа «Эталон», крупнейший петербургский дорожный подрядчик ВАД (который юридически перерегистрировался в Вологодской области), ретейлеры «Интерторг» и «Марвел Дистрибуция», а также кредитные организации – Банк Санкт-Петербург и «АБ Россия». Эти же юрлица значились в списке и год назад, а вот кого в рейтинге теперь нет, так это «Силовых машин». Зато 188-е место теперь занимает «Петрович» (специализируется на торговле строительными и отделочными материалами).

Ранее сообщалось, что первую строчку общероссийского рейтинга занимает «Лукойл». Далее следуют «Сургутнефтегаз», X5 Retail Group и «Магнит». Кроме того, в десятке «Татнефть», «Новатэк», EVRAZ, НЛМК, «Норильский никель» и ГК «Мегаполис». При составлении перечня учитывались только компании, контролируемые частными лицами, их ранжировали по выручке за 2018 год.