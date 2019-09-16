Больше не нужна. Житель Выборгского района сдал аварийной службе три килограмма ртути

Всего за минувшую неделю экологической службе при комитете по природопользованию сдали почти шесть килограммов ядовитого металла в разных емкостях — от термометров до ламп. Об этом ведомство сообщает 16 сентября.

ГУП «Экострой» помимо 3 килограммов из квартиры в Выборгском вывез 4 люминесцентные лампы и 0,2 кг содержащих ртуть отходов из Колпино, а также 11 люминесцентных ламп, 203 технических термометра и 2 килограмма ртутьсодержащих отходов из Красногвардейского района.

11 раз специалистов вызывали для замеров после разлива ртути из разбитых термометров. Но ни разу превышений предельно допустимых концентраций не зафиксировано.