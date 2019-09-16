Ночные автобусы в Петербурге могут начать ходить по будням

Ночные рейсы городских автобусов в будние дни могут стать реальностью – этот вопрос обсудят в комитете по транспорту. Об этом «Фонтанке» 16 сентября сообщили в пресс-службе ведомства.

В частности, речь на совещании 19 сентября будет идти о том, чтобы возложить функции ночного перевозчика на ГУП «Пассажиравтотранс». Также госслужащие и эксперты обсудят, по каким маршрутам могли бы следовать ночные автобусы в будни и с какой частотой.

Сейчас автобусы «Пассажиравтотранса» осуществляют рейсы с полуночи до шести часов утра в ночь с пятницы на субботу и с субботы на воскресенье, а также в праздничные дни (в ночь с предпраздничного на праздничный день) с учетом графика разводки мостов. Двигаются они вдоль линий метро.