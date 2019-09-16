«Наряжать» МОК на Олимпийских играх в Токио и Пекине будет китайская HYX

Международный олимпийский комитет на токийских и пекинских играх в 2020 и 2022 годах будет одет в экипировку от китайской компании HYX. Об этом 16 сентября сообщает официальный релиз организации.

Предыдущим экипировщиком МОК была российская компания Bosco di Ciliegi, принадлежащая Михаилу Куснировичу. В декабре 2017 года, за два месяца до начала зимней Олимпиады в Пхенчхане, из-за допингового скандала МОК приостановил членство Олимпийского комитета России. Из-за этого Куснирович попросил МОК убрать бренд Bosco с формы своих сотрудников.

В феврале 2018 года членство ОКР восстановили, и Куснирович объявил о возвращении к исполнению контракта до 2022 года.

До Bosco экипировку поставляла компания Nike.

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HYX — Hyngyuanxiang Group, одна из наиболее известных текстильных компаний в Китае. Она основана в 1927 году в Шанхае, была спонсором Олимпийских игр в Пекине в 2008 году.