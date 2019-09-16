ВЦИОМ: Валентина Матвиенко остаётся самой популярной женщиной-политиком в России

Спикер Совета Федерации, губернатор Санкт-Петербурга в 2003–2011 годах, Валентина Матвиенко остаётся женщиной-политиком, которую чаще других вспоминают россияне, когда говорят о гендерном равенстве в отечественной общественной жизни. Каждый третий (33%) гражданин назвал Матвиенко в ответ на вопрос ВЦИОМ об актуальных женщинах-политиках в России. Об этом сообщает сайт государственной социологической службы 16 сентября.

В тройку лидеров также вошли бывший депутат Госдумы и кандидат в президенты РФ Ирина Хакамада (12%) и глава ЦИК Элла Памфилова (9%). К ветеранам российской политики в 2019 году вплотную подобралась кандидат в президенты России в 2018 году телеведущая Ксения Собчак. О дочке политического учителя Владимира Путина, первого мэра Петербурга Анатолия Собчака, вспомнил каждый четырнадцатый гражданин РФ (7%).

Далее идут депутат Госдумы Валентина Терешкова (7%), зампред правительства Татьяна Голикова (6%), депутат Госдумы Ирина Роднина (4%), глава Минздрава Вероника Скворцова (4%), председатель Центробанка Эльвира Набиуллина (3%). Десятку замыкает депутат Ирина Яровая (3%).

При этом бывшую представительницу фракции «Единая Россия» в Госдуме Алину Кабаеву вспоминает столько же россиян, сколько и оппозиционерку Любовь Соболь, полпреда МИД Марию Захарову и бывшего крымского прокурора, депутата Госдумы Наталью Поклонскую – 2%.

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К женщинам в русской политике положительно относятся восемь из десяти россиян (78%). Каждый седьмой респондент (14%) на женщин в русской политике смотрит «отрицательно». Наибольший негатив к дамам в политике демонстрирует возрастная группа от 25 до 44 лет. В этом возрасте каждый пятый россиянин (18%) не в восторге от женщин на политическом Олимпе. Мужчины-респонденты высказывают своё неприятие женщинам-политикам в два раза чаще, чем сами дамы, – 18% против 11%.

17% россиян не согласны, что женщины должны присутствовать в политике на равных с мужчинами условиях. 81%, напротив, выступают за равенство возможностей. В то же время каждый десятый гражданин (11%) считает, что женщин-политиков должно быть меньше, чем есть сегодня. 7% считают, что политиков в юбке не должно быть вовсе.

В топ-5 недостатков женщин-политиков по сравнению с мужчинами россияне отнесли: мягкость характера (9%), эмоциональность (9%), занятость не только работой, но и детьми (6%), необдуманность решений (3%) и непрофессионализм (3%). В пятёрку выгодных плюсов женщин-политиков респонденты ВЦИОМ записали: лучшее понимание социальных проблем (11%), другой образ мышления (8%), профессионализм и мудрость (7%), доброту (5%) и рассудительность (4%).

Опрос был проведён после единого дня голосования 12 сентября среди 1600 респондентов путём телефонного интервью по случайной выборке стационарных и мобильных телефонных номеров.