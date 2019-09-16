Отлов бездомных животных в России станет «гуманным». Процесс будут снимать на видео

Российское Министерство природных ресурсов и экологии сообщило о новых «методических указаниях для регулирования деятельности с животными без хозяев». Ловить бездомных собак предписывают гуманно.

«Установлена обязанность ведения видеозаписи процесса отлова животных без владельцев и процесса возврата животных к месту прежнего обитания, а также условия транспортировки животных без владельцев, включая максимальное количество перевозимых в автотранспортном средстве животных, предельное время перевозки, сроки передачи животного в приюты с момента отлова», – сообщается 16 сентября в заявлении Минприроды.

Ведомство также подчеркивает «необходимость гуманного обращения», что подразумевает использование способов, которые не приведут к увечьям или гибели животных.

Целью нововведений названо регулирование численности бездомных псов. Кроме того, подчеркивается необходимость обеспечить возможность возврата животных их владельцам, если есть такая возможность.

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Напомним, что методические указания разработаны Минприроды после поручения заместителя председателя правительства РФ Алексея Гордеева. Российские регионы также высказали свои замечания.