Не больше 40 тысяч на человека готовы потратить россияне на путешествия в следующем году. В этом каждый пятый выбирал внутренний туризм

Больше половины (60%) опрошенных в рамках исследования, которое 16 сентября опубликовала Ассоциация туроператоров, готовы потратить такую сумму на путешествие по России, и 38% – на зарубежный тур.

При этом чаще всего россияне хотели бы поехать в отпуск в Италию, Францию, США, Турцию или Германию. Лишь каждый десятый не хотел бы выезжать за рубеж, предпочитая внутренний туризм.

Россияне, совершавшие туристические поездки в сезоне 2018-2019, чаще всего сами копили деньги на отдых (72%). 10% указали, что за них платили родственники или знакомые. Примерно равные доли (4-5%) брали кредит на отпуск или занимали деньги у друзей или родственников.

29% россиян за последний год совершали туристические поездки. Путешествия и по России за последний год совершал каждый пятый (21%). Число выехавших на отдых за рубеж вдвое меньше – всего 8%. Но в Москве и Петербурге показатель существенно выше – 15%. Не хотят выезжать за границу по каким-либо причинам 9% россиян.

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В ходе исследования было опрошено 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 150 населенных пунктах в 50 регионах России.