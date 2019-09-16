УФАС вступилось за неверных мужей. Кастрацию изменников от ветклиники могут оценить в полмиллиона

Комиссия Санкт-Петербургского УФАС России признала, что в рекламе ветклиники «Ответ» содержится оскорбление. Учреждение обещало безвозмездно лишить неверных мужей орудия измены.

Как сообщает УФАС 16 сентября, нарушение закона о рекламе содержится в действиях индивидуального предпринимателя Алипова А.А. В мае на улице Дыбенко он разместил рекламу ветеринарной клиники «Ответ» с текстом: «Акция кастрация. Кот -1000 руб. Кошка – 2500 руб. Неверный муж бесплатно».

Комиссия учла мнение 87,5% опрошенных экспертов и решила, что реклама является оскорбительной. Выдано предписание о снятии рекламы с распространения, материалы переданы уполномоченному должностному лицу для возбуждения дела об административном правонарушении. Штраф для юрлица составляет от 100 тысяч до 500 тысяч рублей.