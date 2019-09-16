В крупнейшем российском центре вирусологии произошел взрыв. Есть пострадавший

Газовый баллон взорвался в одном из корпусов новосибирского научного центра вирусологии и биотехнологии Роспотребнадзора «Вектор». Об этом 16 сентября пишет «Интерфакс» со ссылкой на свой источник.

По данным издания, взрыв произошел при «проведении ремонтных работ в санпропускнике одного из лабораторных корпусов». Пострадал один рабочий. Источники «Интерфакса» уверяют, что биологически опасных веществ в помещении не было.

В государственном научном центре вирусологии и биотехнологии (ГНЦ ВБ) «Вектор» хранится одна из крупнейших в мире коллекций вирусов (в том числе натуральной оспы, геморрагической лихорадки Марбург, тяжелого острого респираторного синдрома (SARS), лихорадки Эбола и многих других). В СССР «Вектор» был закрытым институтом, который вел разработки вакцин и средств защиты от бактериологического и биологического оружия.