«Вряд ли может сказаться на доверии к Росгвардии». В Кремле прокомментировали приговор в 3,5 года колонии за вывихнутое плечо гвардейца

Пресс-секретарь президента России призвал не делать выводов об отношении граждан РФ к судебной системе и Росгвардии на основании дела 24-летнего Павла Устинова, которого признали виновным в применении насилия в отношении силовика.

«В очередной наверно раз скажу, что не стоит делать каких-то обобщающих выводов. <...> Одно конкретное [дело] вряд ли может сказаться на доверии россиян к Росгвардии», – цитирует 16 сентября заявление Дмитрия Пескова РБК.

По его словам, в Кремле не будут давать оценку решению Тверского районного суда Москвы, давшего молодому человеку три с половиной года колонии общего режима за сопротивление росгвардейцу.

Напомним, что во время задержания на несанкционированном митинге 3 августа Устинов, по версии следствия, «применял силу корпуса и пытался вырваться», тем самым оказал «тянущее воздействие». Это заставило росгвардейца «почувствовать щелчок в плече». Обвинение требовало 6 лет колонии, однако 16 сентября судья Алексей Криворучко вынес приговор в 3 года 6 месяцев с учетом содержания в СИЗО по схеме «день за полтора». Устинов вину не признавал, настаивая, что ждал друга, а не принимал участие в митинге.