Не пробок ради. «Ленавтодор» объяснил, почему встали подъезды к Гатчине

Причину аномальных пробок, образовавшихся накануне на подъезде к Гатчине, объяснили в ГКУ «Ленавтодор». Автомобилисты терпят неудобства, но это может спасти чью-то жизнь.

Как сообщили «Фонтанке» 16 сентября в пресс-службе дорожного комитета Ленобласти, на 60 участках региональных дорог сейчас наносят новые высокие шумовые полосы. Машинам придется тормозить перед школами и детскими садами, а также в местах концентрации ДТП.

Особенность нововведения – непривычно высокая (для водителей) шумовая разметка. Раньше высота преграды составляла 0,5–1 сантиметр, а теперь – 2–3 сантиметра. Низкие шумовые полосы автомобилисты «пролетали» без снижения скорости. Теперь же на опасных участках трасс по заказу ГКУ «Ленавтодор» наносят четыре прямоугольные полосы шириной 40 сантиметров (из специальных износостойких холодных пластиков) на расстоянии 20, 15 и 10 метров.

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Перед шумовыми полосами устанавливаются дорожные знаки «Неровная дорога». По замыслу дорожников, полосы заставят держать скорость потока в рамках разрешённой правилами дорожного движения: 60 км/ч внутри населенного пункта и 90 км/ч — за его пределами.

Работы ведутся на областных дорогах в Гатчинском, Лужском, Кингисеппском, Волосовском, Ломоносовском, Сланцевском, Всеволожском, Лодейнопольском, Подпорожском, Кировском, Тосненском, Приозерском и Волховском районах области.