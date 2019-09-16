Прогулки по воде. Смольный отрезал Петербургский парусный клуб от суши

Комитет по контролю за имуществом Петербурга разобрал деревянный трап, ведущий на пирс Санкт-Петербургского парусного клуба вблизи дома 4, корпус 1, по Южной дороге. Как пояснили в ведомстве 16 сентября, деревянное сооружение площадью 6 кв. м частично расположилось на принадлежащем городе земельном участке, но договор со Смольным яхт-клуб не заключил.

Просьбу освободить территорию организация проигнорировала. В итоге трап демонтировали силами ККИ. Чиновники намерены привлечь яхт-клуб к административной ответственности за незаконное размещение элемента благоустройства.

В руководстве Санкт-Петербургского парусного клуба пояснили, что установка трапа была вынужденной мерой. Еще в конце мая администрация Петроградского района установила на берегу забор, который преградил владельцам яхт доступ к пирсу, хотя ордер ГАТИ предписывал обеспечить свободный проход и проезд. Чиновники объясняли это проведением ремонтных работ. Сначала яхт-клуб доставлял яхтсменов к судам на лодках, но поскольку забор так и не был убран, возвели мостки. После демонтажа трапа владельцы яхт снова лишились доступа к ним. По мнению администрации клуба, власти могут действовать в интересах детской спортивной школы по парусному спорту «Крестовский остров», которая соседствует с Санкт-Петербургским парусным клубом.

Ранее Смольный объявил о планах масштабной реконструкции Приморского парка Победы на Крестовском острове и желании расстаться с некоторыми арендаторами.