Новый сайт Росстата подвергся хакерской атаке. Страница работает с перебоями

Сайт Федеральной службы государственной статистики подвёргся массированной хакерской атаке утром 16 сентября. Сейчас проблема устраняется, но страница может работать с перебоями.

По данным портала РИА Новости, DDOS-атака произошла в период с 10 до 12 утра. Как сообщают в Росстате, департамент информационных технологий предпринимает все возможные усилия для восстановления сайта.

Новую страницу с современным интерфейсом сотрудники ведомства получили летом 2019 года и полностью перешли на неё в начале сентября. Обновление произошло в год, юбилейный для первоначальной страницы: она создавалась 20 лет назад, в самом начале развития «Яндекса» и Google.