В Берлине на митинг вышли более 200 овец

Немецкие фермеры провели необычную акцию протеста в столице ФРГ, выведя на улицы животных. Так они хотели привлечь внимание к положению дел в сельском хозяйстве.

«Несколько пастухов протестовали в Берлине при поддержке 200 овец. Марш протеста прошел от Дома культур мира в [парке] Тиргартен мимо Федерального президентского управления и Колонны Победы до площади Hansaplatz», – сообщает издание Der Spiegel.

Глава Ассоциации овцеводства Кнут Кучник заявил, что своей акцией фермеры хотели добиться повышения цен на свою продукцию. По его словам, немецкое сельское хозяйство находится в кризисе.

По разным оценкам, в митинге приняли участие от 200 до 250 животных. Видео необычной акции протеста было выложено в Интернет.