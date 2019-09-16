«Мы против репрессий. Свободу политзаключённым!» Росгвардеец из Бурятии записал протестное видео

Росгвардеец из Бурятии Виктор Хоржиров записал видео, которое стало вирусным 16 сентября. На кадрах стрелок отряда военизированной охраны филиала ФГУП «Охрана» призывает коллег не подчиняться «заведомо преступным приказам».

Ролик опубликован сторонним каналом, у самого Хоржирова ни на одной странице в соцсетях его нет.

«Мы, граждане России, выражаем недовольство прошедшими выборами и высказываем вотум недоверия новоиспеченному мэру [Улан-Удэ] Игорю Шутенкову, – говорит росгвардеец в форме. – Мы против репрессий, которые охватили наш город. Свободу политзаключенным! Задержания все были незаконны. Не подчиняйтесь заведомо преступным приказам. Вы же чьи-то дети, братья, сестры, мужья. Считаю, что в нашем городе можно все разрешить мирным путем. Путем переговоров!»

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«МК в Бурятии» отмечает, что видео записано в республиканском министерстве транспорта.

В пресс-службе Росгвардии Хоржирова за своего не признали, заявив, что ФГУП «Охрана» напрямую подчиняется Москве.

Известно, что боец «Охраны» на прошедших выборах в горсовет был кандидатом от КПРФ, его обошёл единоросс Сергей Бурдиков.