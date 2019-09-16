С ужесточением требований спрос на финскую визу в Петербурге упал вдвое. Зато сокращается срок выдачи

Число заявлений на финский шенген после ужесточения требований к пакету документов уменьшилось более чем в два раза. Об этом "Фонтанке" рассказали 16 сентября в Генконсульстве Финляндии.

За первые две недели сентября за шенгеном обратились 7,3 тысячи петербуржцев, тогда как за аналогичный период прошлого года желающих получить визу Суоми было гораздо больше – 15,3 тыс.

Такое затишье после ажиотажного августа, когда, стоя в многочасовых очередях, по старым правилам шенген запросили 100 тыс. человек, предсказуемо. Аналогичная ситуация была после введения биометрии.

"Тем не менее за сентябрь цифры растут: в прошлую пятницу было подано более 900 заявок, тогда как в начале месяца было около 500 в день", – комментирует глава отдела культуры и прессы Генконсульства Финляндии в Петербурге Юсси Палмен.

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Сроки оформления сократились до трёх недель – ранее из-за резкого скачка спроса приходилось ждать месяц. Так, если подать заявление 16 сентября, то визу обещают сделать к 8 октября. При обращении 20 сентября ориентировочная дата выдачи – 10 октября.

В этом году Генконсульство ожидает 30-процентного роста, до 700 тыс. виз. В данный момент число заявлений уже превысило показатели прошлого года (545 тыс.).

"Мы хотели бы напомнить, что, несмотря на новые требования к пакету документов, получить визу в Финляндию по-прежнему легко", – подчёркнул Палмен.

Напомним, новые требования к пакету документов на финский шенген вступили в силу 1 сентября. Теперь к заявлению нужно приложить план поездки и подтверждение платежеспособности. Подробнее.

По данным опроса, проведённого "Левада-центром" по заказу МИД Финляндии, каждый четвёртый петербуржец будет ездить в Суоми реже из-за этих нововведений. Согласно результатам исследования, 13% будут запрашивать шенген у какой-нибудь другой страны. Впрочем, 50% изменять своей привычке запрашивать визу у Финляндии не собираются.

Исследование проводилось "Лавада-центром" среди 1000 респондентов в начале августа, как раз тогда, когда Финляндия объявила, что гармонизирует свои требования к документам на визу с общими для всех стран шенгена правилами.

Ранее опрос "Фонтанки" показал, что финская виза по-прежнему будет самой популярной среди петербуржцев, но больше заявителей отдадут предпочтение другим странам, в частности, соседней Эстонии.