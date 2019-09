В Петербург прилетел злой русский. Как Даниил Медведев заставил ненавидеть и любить себя весь мир

Фаворит теннисного турнира St. Petersburg Open Даниил Медведев выступает строго в духе новых голливудских традиций - он едва ли не главный злодей в современном теннисе. Отдел спорта «Фонтанки» рассказывает о главных выходках россиянина, который уже два года ходит к психологу, но продолжает творить дикие вещи на кортах.

Сейчас для Даниила Медведева лучшее время в карьере. В августе он сыграл в трех финалах крупнейших летних хардовых турниров подряд (на жестком покрытии), в одном из которых выиграл свой первый титул на «Мастерсе» (вторая по престижности серия в теннисе после «Большого шлема»). А потом случился Открытый чемпионат США, с которым пришло окончательное признание всего теннисного мира. Прямо сейчас Медведев сильнейшей после великой тройки Федерер — Надаль — Джокович. И если со спортивной точки зрения Даниилу еще предстоит много чему научиться у теннисных легенд, то по умению делать шоу он уже мало кому уступит. Правда, за это ему часто приходится платить из собственного кармана.

В 2016 году на турнире в США Медведев встречался с австралийцем Дональдом Янгом. По ходу матча Медведеву показалось, что его засуживают. Он подошел к судье и сказал: «Я знаю, вы с ним друзья, я уверен в этом». Супервайзер сделал сомнительные вывод, что комментарий россиянина был проявлением расизма: соперник Медведева и рефери были темнокожими. В результате Даниила дисквалифицировали прямо по ходу игры и лишили премиальных.

Даниил с обвинениями не согласился, но заявил, что выводы сделал: «Вышло огромное недоразумение, которое дало мне хороший урок: корт не место для выражения эмоций, а место доказывать свои качества. Не только спортивные, но и моральные».

Но как бы не так.

В июле 2017 года Даниил Медведев выступил на Уимблдоне с одним из самых ярких своих перформансов. В первом круге он вынес третью на тот момент ракетку мира Стэна Вавринку.

Ожидалось, что матч второго круга против Рубена Бемельманса из Бельгии не станет проблемой. Но игра затянулась до пяти сетов. В одном из моментов арбитр действительно повел себя странно, изменив собственное решение засчитать Бемельмансу аут. Медведев не выдержал.

«Вызывай супервайзера, я думаю, что у тебя что-то против меня. Ты постоянно меняешь не в мою пользу», – заявил Даниил судье.

Эмоциональный взрыв стоил Медведеву победы: его игра окончательно разладилась, и он уступил в пятом сете. После окончания матча россиянин достал из кошелька мелочь и стал бросать ее в судью. Публика оценила выходку смехом и аплодисментами, организаторы турнира — штрафом в 14,5 тысяч евро.

Даниил всегда ведет себя на корте максимально эмоционально. На его счету не один десяток сломанных в бешенстве ракеток. Как раз на турнире в Петербурге в 2017 году Даниил по ходу неудачного для него матча с Томасом Фаббиано (россиянин уступил 6:7, 5:7) сломал друг за другом две ракетки.

Медведев неоднократно говорил, что одним из кумиров его детства был Марат Сафин, который также не отличался кротким нравом на корте. Однажды Даниил признался в том, что Сафин для него не только пример высококлассного спортсмена:

«В детстве мы все смотрели матчи Марата и думали, что бросать ракетки – это круто! Хотелось быть, как Марат».

На прошедшем Открытом чемпионате США Медведев перешел на новый уровень, вступив в противоборство уже со зрителями. Все началось в третьем круге, в котором Даниил играл против Фелисиано Лопеса. Трибуны откровенно болели за испанца. При счете 5:5 после проигранного розыгрыша Медведев показал зрителям средний палец. В ответ раздался неодобрительный свист.

– Спасибо вам всем – ваша энергия принесла мне победу, – обратился Медведев после непростой победы к трибунам. – Если бы не вы, я бы, наверное, проиграл. Потому что я был очень уставшим, вчера у меня были судороги. Когда вы ляжете спать, я хочу, чтобы вы знали: я выиграл из-за вас! Я думаю, что этой энергии мне хватит на следующие пять матчей. Чем больше вы так делаете, тем больше я буду для вас побеждать. Спасибо!

После матча его оштрафовали на 9 тысяч долларов, однако коллеги Медведева в большинстве своем положительно отнеслись к юмору россиянина. Но на этом он не успокоился. После выхода в четвертьфинал Даниил устроил танцы на корте, чем вновь взбесил американскую публику.

