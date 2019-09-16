Минстрой: Застройщики апартов не должны платить в фонд дольщиков. Но паузу в регистрации договоров на юниты это не снимает

Минстрой разъяснил, что застройщики нежилых помещений свыше 7 кв. метров не должны перечислять взносы в фонд защиты прав дольщиков. Но предупредил, что общегосударственным предписанием это не является. Об этом говорится в письме главы департамента жилищной политики министерства Ольги Корниенко на запрос комитета по строительству Петербурга. «Фонтанка» ознакомилась с документом 16 сентября.

В августе 2019 года петербургское управление Росреестра прекратило регистрировать договоры долевого участия на юниты в апартаментах. Причина — в несовершенстве законодательных изменений в строительной отрасли, которые вступили в силу с 1 июля 2019 года. В рамках поправок застройщики вне зависимости от типа возводимого объекта обязаны перечислять средства в компенсационный фонд дольщиков, либо переходить на эскроу-счета. Однако фонд не обладает полномочиями принимать взносы от застройщиков апарт-отелей.

В письме за подписью Корниенко говорится, что застройщики обязаны отчислять средства в фонд дольщиков по договорам долевого участия на жилые помещения и иные, площадь которых не превышает 7 кв. метров. Очевидно, что площадь самого скромного юнита превышает указанную.

При этом отдельно в письме указывается, что разъяснения Минстроя не могут рассматриваться в качестве обязательных государственных предписаний. Отметим, что московское управление Росреестра без проблем в аналогичной ситуации регистрирует новые ДДУ по апартаментам.

Возможно, именно этим объясняется пауза в ситуации с «парком на Смоленке». Смольный и инвестор строительства инвестгостиницы «Корабли» на Васильевском острове, ООО «Новые территории девелопмент», подписали соглашение о расторжении договора аренды. Только после ухода арендатора станет возможным благоустройство территории. По данным на август у «Кораблей» было 46 дольщиков, которые в силу закона получили право требования залога на землю. Инвестор ведет переговоры о «переезде» дольщиков на другие свои объекты, однако даже успешный исход не гарантирует скорое освобождение участков от аренды.