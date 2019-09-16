В «Галерею» заходят арабы. На покупку ТРК в Петербурге претендует инвестфонд из ОАЭ

Американская группа Morgan Stanley может продать петербургский ТРК «Галерея» консорциуму инвестфонда Mubadala и Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ). Как сообщает 16 сентября «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники на рынке недвижимости, принципиальная договоренность уже достигнута.

Стоимость сделки может превысить 80 млрд рублей. В мае 2019 года Morgan Stanley сообщила о планах по частичному уходу из России, в первом квартале 2020-го группа планирует подать в Центробанк заявление о прекращении банковской деятельности.

Mubadala — инвестиционный фонд, основанный правительством Абу-Даби (ОАЭ). Стоимость портфеля инвестиций превышает $226 млрд. В 2013 году фонд договорился о вложении совместно с РФПИ более $7 млрд в проекты в России. В числе инвестиций — 25% аэропорта Пулково, сеть онкологических центров, 22,5% «Русской фитнес группы» (сеть World Class). На прошлой неделе партнеры также закрыли сделку по инвестированию $40 млн в онлайн-кинотеатр ivi.

Общая площадь торгового центра «Галерея» — 192 тыс. кв. м, пригодная для аренды площадь — 93 тыс. кв. м. В 2018 году в нем побывало более 29 млн человек.