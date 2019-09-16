Минтруд назвал «золотые» вакансии в России. Среди них - повар и сварщик

Министерство труда и соцзащиты назвало самые высокооплачиваемые вакансии в России. Как выяснилось, не только IT-специалистов работодатели готовы буквально носить на руках.

Как 16 сентября сообщает «Коммерсантъ», самой прибыльной с января по июль оказалась позиция механика по ремонту оборудования в отрасли рыбодобывающей промышленности. В документе Минтруда говорится, что кандидатам на эту должность работодатели готовы предложить 430 тысяч рублей в месяц.

Свою ложку дёгтя внёс директор Рыбного союза России Сергей Гудков, сообщив газете, что на таких местах столь огромные деньги не зарабатывают. Максимум – 200 тысяч в месяц. По его словам, 430 тысяч работодатель может предложить только в случае острой необходимости.

Вторую строчку рейтинга разделили вакансии пилота и начальника угольного участка. Им предлагают по 330 тысяч рублей в месяц.

Место в десятке самых высокооплачиваемых вакансий также получили коммерческий директор в сфере торговли и заведующий гостиницей (по 290 тысяч рублей), программист в отрасли нефтегазовой промышленности (270 тысяч), спортсмен-инструктор (250 тысяч), шеф-повар (230 тысяч), машинист горных выемочных машин (225 тысяч) и сварщик (210 тысяч).