«Применяет силу корпуса и пытается вырваться». Участник протестного митинга получил три с половиной года колонии за вывихнутое плечо нацгвардейца

Тверской районный суд Москвы 16 сентября признал участника протестного митинга в Москве 24-летнего Павла Устинова виновным по части 2 статьи 318 УК (применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти).

«Приговор —3 года 6 месяцев [общего режима]. В срок засчитывают время содержания в СИЗО по схеме «день за полтора», – сообщает издание «Медиазона».

Судья Алексей Криворучко после просмотра видео с камер наблюдения посчитал, что во время задержания 3 августа молодой человек «применял силу корпуса и пытался вырваться». При этом суд не увидел «незаконности в действиях сотрудников ОМОНа».

По версии следствия, Устинов скандировал оскорбительные лозунги, что и решил пресечь сотрудник Росгвардии. Митингующий «оказал [нацгвардейцу] Лягину активное сопротивление, положив свою руку и оказав тянущее воздействие». После этого силовик «почувствовал щелчок в плече».

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Обвинение требовало для молодого человека 6 лет лишения свободы. Сам Устинов настаивал, что оказался на митинге случайно, а около метро «Пушкинская» он ждал друга.

Ранее стало известно, что после несанкционированной акции протеста в начале августа были госпитализированы пять человек, среди которых самая серьезная травма была у бойца Росгвардии.