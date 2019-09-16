Что делать, если вы на Северном полюсе, а флаг забыли дома? Бесполезная инструкция от «Фонтанки»

Дойти, увидеть и удивиться - в честь своего 19-летия редакция «Фонтанки» делится впечатлениями от поездки на Северный полюс.

"Фонтанка.ру"

Географической отметки 90 градусов северной широты корреспондент достиг на атомном ледоколе «50 лет Победы». Из занимательного — в августе там возможна температура в ноль градусов, а увидеть медведя или хотя бы песца сможет только редкостный счастливчик.