Молния ударила в едущую машину. «Небесная кара» попала на видео

Кадр из видео в YouTube

Молния дважды ударила в автомобиль в Новосибирске во время грозы. Произошедшее зафиксировал видеорегистратор едущего следом автомобиля. Люди живы.

Как сообщает 16 сентября издание «Наш дом Новосибирск», инцидент случился на Бердском шоссе днём 15 сентября. Разряд попал в антенну кроссовера Toyota RAV4, стекло машины оказалось пробито. Водитель и пассажиры не пострадали, так как человек в машине защищён от прямого контакта с цельнометаллическим кузовом.

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Водитель автомобиля, женщина, обратилась за помощью в службу эвакуации. Машину отвезли в автосервис, где выяснилось, что из строя выведено большинство электрических систем, сообщает паблик «Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54» «ВКонтакте».

«Сгорела антенна, разбилось стекло багажника, повреждены блоки управления, иммобилайзер, компьютер, а также не распознаётся ключ», — рассказал специалист автосервиса.

Обрушившийся на Новосибирск ливень с градом в воскресенье затопил улицы, многие автомобилисты жаловались на проблемы из-за попадания воды в двигатели их машин.

Поскольку в Петербург тоже пришла настоящая осень с дождями и угрозами наводнения и подтоплений, напомним, чего стоит бояться и как вести автомобиль, подъезжая к большой луже.

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12 сентября в Индии от ударов молнии погибли девять человек и 23 пострадали.