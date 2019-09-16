Лось заблудился в Шушарах: выбраться из промзоны он не может уже неделю

В течение недели очевидцы наблюдают лося, застрявшего в небольшой лесополосе в промзоне Шушары.

Фото: Читатель «Фонтанки» Юрий

На небольшом участке, ограниченном Московским шоссе, гипермаркетами «Лента» и «Леруа Мерлен», а также железнодорожной станцией Шушары, бегает молодой самец лося, сообщает «Фонтанке» 16 сентября читатель Юрий.

Ситуация, по его словам, осложняется тем, что для выхода из западни обратно в леса лосю надо пройти узким лабиринтом между Московским шоссе, строящейся СПАД и железной дорогой, обходя терминалы и микрорайоны Ленсоветовский и Славянка, а затем пересечь Колпинское шоссе.

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Осенью у лосей начинается гон, который длится до конца октября. Самцы в поисках самок теряют голову и могут забрести в самые неожиданные места, также они чаще выходят на дороги и, соответственно, чаще попадают под машины. Большинство таких ДТП происходят вечером, ночью и утром, а максимальные пики приходятся на период с 23 до 2 часов и с 5 до 9 часов.