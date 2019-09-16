Ленинградца, обвиняемого в грабеже, задержали спустя четверть века

Суд поместил под стражу жителя Ленинградской области, который четверть века скрывался от следствия, сообщает 16 сентября пресс-служба СК.

Как сообщает Следственный комитет, в 1995 году в Волхове 30-летний мужчина стал фигурантом уголовного дела по статьям о грабеже, разбое и вымогательстве. Однако от правосудия он скрылся и 24 года находился в федеральном розыске. 13 сентября подозреваемого всё же нашли в другом регионе России и доставили в Ленобласть. Здесь ему предъявили обвинение и отправили под стражу по решению суда.

Преступление было совершено 21 июня 1995 года. По версии следствия, обвиняемый вместе с товарищами напал на двоих мужчин у бара в деревне Бережки Волховского района. Жертв избили и похитили у них 1 млн 200 тысяч (неденоминированных) рублей, а также газовый пистолет и документы.