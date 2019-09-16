В VI квартале Golden City осталось 30 квартир

Glorax Development

В VI квартале жилого комплекса Golden City на намывных территория Васильевского острова к покупке доступны последние 30 квартир. Минимальная стоимость квартир начинается от 6,4 млн руб. Компания Glorax Development планирует ввести дом в эксплуатацию в I квартале 2020 года.

Среди вариантов, которые сейчас находятся в реализации, есть угловая видовая квартира площадью 59 кв. м, большая видовая «распашонка» 90 кв. м или лот чуть поменьше с уютной кухней-столовой.

Жителям Golden City будет доступны все преимущества дома бизнес-класса на первой береговой линии Финского залива: панорамные виды, собственный благоустроенный двор с ландшафтным дизайном, коммерческая инфраструктура на первом этаже, подземный паркинг с доступом на лифте, дизайнерское оформление мест общего пользования.

Проект Golden City предполагает возведение шести кварталов общей площадью более 450 000 кв. м. Предусмотрено также строительство делового квартала, состоящего из пяти офисных зданий. Квартирография жилого комплекса включает 25 видов планировочных решений, в том числе популярные форматы «студия», «евростандарт», а также квартиры с окнами на две стороны и с увеличенным количеством санузлов. В числе необычных предложений – двухуровневые квартиры и квартиры с террасами. Все жилые помещения предполагают свободную планировку и панорамное остекление.

Справка о компании Glorax Development

ЖК Golden City – застройщик ООО «НТВО», проектная декларация на сайте http://goldencityspb.ru/documents