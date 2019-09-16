Квартиры под объединение в «Новом Лесснере»

Инвестиционно-строительная компания «Отделстрой»

В жилом комплексе бизнес-класса «Новый Лесснер» выбраны квартиры, которые можно приобрести с перспективой дальнейшего объединения в просторную четырехкомнатную квартиру площадью порядка 119 кв.м.

Под объединение предлагаются смежные двухкомнатные квартиры площадью 58,01 и 61,13 кв.м, расположенные на избранных этажах 1-го корпуса. Получившаяся квартира будет двусторонней – с роскошной видовой кухней-гостиной площадью 35,62 кв.м (с двумя окнами, выходящими на Неву), а также четырьмя изолированными спальнями, выходящими окнами в тихий закрытый двор, свободный от автотранспорта. Особенностью квартиры являются правильные пропорции всех помещений, наличие нескольких гардеробных комнат, 3 санузла, большой балкон, связывающий между собой две соседние спальни, и пр.

Застройщик «Отделстрой» предоставляет рекомендации по объединению квартир. Согласованием и выполнением перепланировки занимается покупатель после получения ключей от квартиры.

Напомним, что жилой комплекс бизнес-класса «Новый Лесснер» строится в престижной части Выборгского района, в 5 минутах от Петроградской стороны и всего в 250 метрах от набережной Невы. Эксклюзивная архитектура с использованием терракотовых плит, декоративная подсветка фасада, изысканные интерьеры парадных холлов, закрытый двор-парк с ландшафтным дизайном, детский сад и школа на территории – это новый уровень жизни для вас и вашей семьи!

Справка о компании «Отделстрой»

Жилой комплекс «Новый Лесснер» – застройщик «Отделстрой», проектная декларация на сайте https://otdelstroy.spb.ru/new-lessner/docs/