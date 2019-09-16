Мужчина решил прочистить мусоропровод бензином. Теперь ему грозит уголовное дело

Житель Красноярска решил оригинальным образом прочистить мусоропровод. Как сообщают 16 сентября в ГУ МВД по региону, накануне днем произошел взрыв в подъезде жилого дома на улице Аральской.

По данным полиции, 39-летний мужчина вылил в мусоропровод ведро бензина и бросил туда зажженную спичку. Пострадавших в результате инцидента нет, однако из подъезда пришлось эвакуировать 37 человек. Кроме того, взрывная волна повредила пять автомобилей, а также выбила стекла в нескольких квартирах.

Против мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение имущества). Все обстоятельства происшествия устанавливаются, уточнили в полиции.