«Чувствует себя прекрасно». Петра Мамонова выписали из больницы
Актера и музыканта Петра Мамонова выписали из клиники после двух операций на сердце. Об этом рассказала его супруга.
«Чувствует он себя прекрасно, лучше, чем до инфаркта», – цитирует 16 сентября заявление Ольги Мамоновой «Интерфакс».
Ранее Мамонову сделали тройное шунтирование в кардиологическом отделении Сеченовского университета. В реанимацию артист попал в конце августа.
Справка:
Петр Мамонов родился в 1951 году в Москве. В начале восьмидесятых основал рок-группу «Звуки Му». Первое публичное выступление на сцене состоялось в 1984 году. Популярность пришла во второй половине 80-х годов прошлого века. В начале 1990-х стартовала актерская карьера Мамонова — в фильме Павла Лунгина «Такси-блюз» он сыграл саксофониста-алкоголика. Также играл в театральных постановках, ставил моноспектакли. В 2000-е годы самыми заметными фильмами Мамонова стали «Пыль», «Остров» и «Царь».