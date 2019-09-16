«Чувствует себя прекрасно». Петра Мамонова выписали из больницы

Актера и музыканта Петра Мамонова выписали из клиники после двух операций на сердце. Об этом рассказала его супруга.

«Чувствует он себя прекрасно, лучше, чем до инфаркта», – цитирует 16 сентября заявление Ольги Мамоновой «Интерфакс».

Ранее Мамонову сделали тройное шунтирование в кардиологическом отделении Сеченовского университета. В реанимацию артист попал в конце августа.