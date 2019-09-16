«Фаворитов» полицейского главка привлекли за пропажу машин, изъятых как вещдоки

В Петербурге арестованы предприниматели Виктор Матханов и Сергей Кочкарев, на чьих складах хранятся изъятые полицией вещдоки, в частности автомобили. Партнеров ГУ МВД заподозрили в кражах в особо крупном размере.

Издание 47news 16 сентября публикует видео задержания владельца компании «Фаворит Ф» Матханова на складе временного хранения на Софийской улице. За ним пришли сотрудники «мошеннического» отдела уголовного розыска. По версии следствия, коммерсанты продали на сторону машины «Вольво», «Инфинити» и «Порш», проходящие по уголовным делам полицейского главка.

Портал напоминает: ГУ МВД всегда заключало договоры с коммерсантами на хранение вещдоков, и всегда типовые, при которых полицейский главк никогда не платил за услуги. При этом «есть нюанс. Он вовсе не секретный и о нем порой пишет пресса. Так, например, "Фонтанка" еще несколько лет назад выходила с заголовками – "Склады безвременного хранения" или "Полиция за изъятое не в ответе". Иногда журналисты даже подсчитывали уровень хищений оттуда».

«Фаворит Ф» является чуть ли не монополистом в этой сфере. На его стоянки свозят буквально все — от «Мерседесов»-спиртовозов до дорогих наручных часов.

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Издание подмечает: сфера давно закреплена за юридическим отделом ГУ МВД, который курировал замначальника главка генерал-майор внутренней службы Иван Абакумов. Недавно в отношении Абакумова возбудили уголовное дело о подделке медицинских документов.