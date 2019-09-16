Сотрудники ДПС на Приморском проспекте встретили каршеринг с «сюрпризом»

Участившиеся проверки каршеринговых автомобилей принесли неожиданный результат в Приморском районе Санкт-Петербурга.

Как сообщает «Дорожный инспектор» «ВКонтакте», ночью 15 сентября сотрудники отдельного батальона ДПС №4 ГИБДД поймали каршеринг «Яндекс.Драйв» с «сюрпризом».

Фото: «Дорожный инспектор»/vk.com

В остановленном на Приморском проспекте, 23, автомобиле в ходе досмотра были обнаружены шприцы и порошкообразное вещество в пакетиках. Находки отправлены на экспертизу.

Реклама



За рулём арендованной машины находился мужчина 1995 года рождения, уроженец Тамбовской области. За отказ от освидетельствования его оформили по части 1 статьи 12.26 КоАП РФ. Пассажир также отказался от освидетельствования.