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Общество
16.09.2019 11:40
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Иркутская чиновница не вынесла «популярности» после спича про «бичевню» и «быдло» в Тулуне. Она написала заявление

Подозреваемая в оскорблении жителей затопленных районов Иркутской области чиновница Ирина Алашкевич уволилась по собственному желанию. Об этом теперь бывшая глава пресс-службы правительства региона сообщила 16 сентября на своей странице в Facebook. 

Чиновница рассказала, что решила уволиться после того, как журналисты одного из федеральных каналов «обманным путём» попали к ней в квартиру. По словам Алашкевич, она испугалась такой настойчивости и не знает, чего в следующий раз ожидать от корреспондентов. 

Кроме того, женщина объяснила свои неаккуратные слова в адрес жителей Тулуна, просивших компенсацию и гуманитарную помощь. 

«За эти две недели чего только я не увидела: самоотверженность спасателей, отзывчивость волонтеров, стойкость людей, потерявших всю свою прошлую жизнь, которые пытаются всеми силами начать новую. Видела чиновников, не спавших по несколько суток. Но я видела и другую сторону этой трагедии. О ней говорят в кулуарах, шепчутся по углам. Это именно та правда, которой я делилась со своими коллегами. То, на что больно было смотреть», – пишет чиновница. 

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По её словам, среди пострадавших действительно были те, кто решил заработать на природном катаклизме – «набивал сараи чужой мебелью», «пропивал материальную помощь», «продавал гуманитарку» и так далее.       

Алашкевич заявила, что займется подготовкой исков в отношении средств массовой информации, которые якобы искажали информацию о скандальной ситуации с ее участием. 

После летнего визита Владимира Путина в Тулун в Интернете появилась аудиозапись. На ней женский голос называет местных жителей «бичевней» и «быдлом», комментируя их реакцию на визит главы государства. Слушатели по голосу якобы узнали руководителя пресс-службы губернатора и правительства Иркутской области Ирину Алашкевич. Сама она заявила, что запись подделка. Две экспертизы показали противоположные результаты: одна нашла признаки монтажа, вторая же показала, что запись подлинная. До окончания расследования Алашкевич отстранили от работы.

На прошлой неделе в Госдуму внесли закон о наказании чиновников за оскорбление граждан. К этому привело то, что в последнее время слуги народа стали не слишком корректно выражаться в адрес народа. Фраза «государство не просило вас рожать», которую директор департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких неосторожно произнесла осенью 2018 года при обсуждении финансирования детских проектов, стала народной присказкой и стоила ей места, точно такая судьба постигла сотрудника Роскосмоса Станислава Жаркова, который назвал «скотобазой» жителей пятиэтажек хрущёвской эпохи.

 

 

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