«Трубы из 2000-х уже пришли в негодность». Как угнаться за износом теплосетей в Петербурге

«Каждая зима у нас начинается со смерти и заканчивается смертями», — провозгласил депутат Законодательного собрания Андрей Васильев на прошедших нулевых слушаниях петербургского бюджета. С поправкой на темперамент с этим утверждением можно согласиться, и не случайно оно прозвучало именно на бюджетных слушаниях.

Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»

Чтобы сократить количество трубного «ненорматива», нужны миллиарды и миллиарды. Но сами по себе деньги не страхуют от трагедий: специалисты говорят, что даже новую трубу может прорвать, например, из-за заводского дефекта. С 16 сентября начинается периодическое протапливание. На пороге нового отопительного сезона «Фонтанка» поговорила об этом с чиновниками и экспертами.

Васильев имел в виду трагедию 2018 года, когда кипяток из прорвавшейся трубы убил посетителей кафе «Типичный Питер» на Измайловском. Следствие видит только одного виноватого — диспетчера «Теплосети Санкт-Петербурга» Евгения Емельянова, но с его изоляцией количество дефектов почему-то не сокращается. Та же «Теплосеть» на Васильевском острове открыла настоящий внеплановый сезон фонтанов, когда испытывала летом трубы под нагрузкой. ГУП «ТЭК», с которым «Теплосеть» и делит большую часть города, тоже напоминало о себе летом. Да и здесь без трагедий в сезоне не обошлось: на 2-й Комсомольской после прорыва трубы погибла женщина. Впрочем, несмотря на то, что изначально это зона ответственности ГУП, район был отдан под реновацию стороннему инвестору, так что сеть не могли включить в программу реконструкции. В обоих смертельных случаях срок службы труб был на пределе, однако экспертиза решила, что они могут послужить еще два-три года. Не послужили.

Арифметика показывает, что ситуация не улучшается. В прошлый отопительный сезон у ГУП «ТЭК» было 2 806 повреждений. Это пусть на процент, но больше, чем годом ранее, хотя предприятие настаивает, что общие показатели ухудшает принятое ими дряхлое хозяйство Пушкинского и Колпинского районов, где обанкротился оператор. У «Теплосети» число дефектов выросло почти на четверть — до 2 604. В межотопительный период по всему городу их было обнаружено более 1200, основная часть — опять же у «Теплосети».

На лето же выпали трансферы в сфере городской теплоэнергетики. С должностей ушли гендиректор ГУП «ТЭК СПб» Игорь Федоров и «Теплосети Санкт-Петербурга» Игорь Стренадко (он, кстати, стал главным инженером в ГУП). Сменили их соответственно Иван Болтенков и Антон Свиридов. «Петербургтеплоэнерго» (третью компанию «большой тройки») возглавил Владислав Петров — человек, засветившийся в городской энергетике еще во времена легендарного «трубного дела». Этим перестановкам предшествовало назначение Сергея Густова на должность гендиректора «Газпром межрегионгаза». Аховое, без преувеличения, состояние городских сетей, впрочем, исправят не трансферы, а деньги, материалы и грамотное распределение бюджетов, — говорят эксперты.

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Не успевают за износом

Цифры говорят сами за себя: по данным комитета по энергетике и инженерному обеспечению, 40% теплосетей в Петербурге требуют капитального ремонта и реконструкции, 26% выслужили свой нормативный срок – им более 25 лет. Основной причиной называют нехватку финансирования реконструкции в последние годы.

Начальник диспетчерской службы комитета Игорь Плотников рассказал – чтобы выйти в такую точку, когда в городе не останется сетей с превышенным крайним сроком эксплуатации, ежегодно нужно менять 350-400 км теплосетей. А это 4,5 млрд рублей в год. При этом на дороги выделяют сопоставимые суммы, а кладут эти дороги поверх старых сетей – смысла нет, деньги уходят зря. Вот если бы часть средств, вложенных в дороги, шла бы на сети...

Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»

В этом году в городе переложат 230 км сетей, из которых 145 км приходится на ГУП «ТЭК». Плотников тоже кивает на плачевное состояние сетей в зоне ответственности «Теплосети», «дочки» «Газпрома», износ там более 50%. Впрочем, и ситуация у главных конкурентов разная: городское предприятие по умолчанию рассчитывает на бюджетные средства, а «Теплосеть» в 2019 году впервые получила от города 1,5 млрд рублей на ремонт. Отсюда и двукратная разница в программах по перекладке. Вливания в «Теплосеть», во-первых, позволят установить 30 км временных труб, а во-вторых, уже увеличили долю города в капитале компании с 25,003% до 28,4%. В ближайшие годы, как писала «Фонтанка», предполагается потратить 14,5 млрд: доля Петербурга таким образом вырастет до контрольного пакета, а повреждаемость сетей сократится на 5%.

Заместитель главного инженера по энергоисточникам ГУП «ТЭК СПб» Владимир Фомин рассказал, что предприятию удалось выйти на регулярную перекладку 145 км теплосетей в год, но учитывая износ коммуникаций, такого объема модернизации сетей недостаточно. Из более чем 4700 км теплосетей предприятия почти 4000 км – внутриквартальные со степенью износа 24%. Состояние оставшихся 734 км магистральных трубопроводов лучше: в замене нуждаются 10%. Наибольший износ сетей – в Колпино и Пушкине.

– Необходимо перекладывать по 250 км в год, а чтобы идти с опережением и постоянно улучшать общее состояние сетей, то все 300 км. Эти планы тормозит не только вопрос финансирования, но и наличие другой инфраструктуры – кабелей, газопроводов и дорог, а также синхронизация работы разных причастных к замене труб служб, – отметил Владимир Фомин.

Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»

Скупой платит дважды

По словам Фомина, случаи, подобные трагедии на Измайловском проспекте, нельзя предвидеть. Риски прорыва есть даже на новых теплосетях. Были примеры, когда у прослужившей 20 лет трубы обнаружили дефект заводского шва.

Чтобы трубы реже рвались, и, следовательно, реже перекладывались, необходимо увеличить срок их службы. Наиболее очевидный способ делать это – обратиться к новым, стойким к коррозии материалам как на внутриквартальных, так и на магистральных сетях. Сегодня на долю материалов приходится примерно 20% сметной стоимости перекладки труб, в остальную сумму входят земляные работы, техника и благоустройство. Сама теплосеть стоит не так дорого, как работы по замене трубопровода. Кроме того, еще 10% восстановительной стоимости закладывают в смету на работы по восстановлению благоустройства, в том числе озеленение.

– Качество материала и толщина стенки трубы решают все. Сегодня нам предписано применение стали марок 10 и 20, – пояснил Фомин. – Но сталь 40 ХГС позволила бы увеличить коррозионную стойкость сетей. Однако регулирующие органы поддерживают использование дешевых материалов, но зачастую это ведет к сокращению срока службы труб. Эта сиюминутная выгода уже аукнулась – переложенные в начале 2000-х трубы пришли в негодность, прослужив 17-20 лет, притом что срок службы теплосети должен составлять от 30 лет. Если мы увеличим стоимость используемых материалов на 15%, и это продлит срок эксплуатации трубы и сократит объем замены теплотрасс, экономия будет колоссальной.

Кроме материалов, уменьшить объем реконструкции можно за счет новых технологий внутритрубной диагностики. Чтобы не вырезать поврежденный кусок, а обследовать трубу полностью, ТЭК привлекает роботов. Развивая это направление, ТЭК совместно с СПбГУ планирует разработку инновационного метода внутритрубной диагностики теплосетей для магистральных трубопроводов с дальнейшей подачей заявки на патент. Теоретически это поможет избежать повторяющихся прорывов на одной и той же трубе, однако когда роботов начнут использовать массово, пока не ясно. Космического вояжа Федора на МКС для оптимизма недостаточно.

А как внутри домов

К отопительному сезону готовят не только магистральные и внутриквартальные сети, но и трубы внутри многоквартирных домов. В этом году город вернулся к существовавшей 5-6 лет назад практике привлечения ГЖИ к приемке дома перед отопительным сезоном. Как пояснил заместитель председателя жилищного комитета Санкт-Петербурга Сергей Шарлаев, связаны эти меры с частыми жалобами граждан на эту самую подготовку – паспорта готовности выписывались не глядя, в домах управляющими организациями часто игнорировались самые элементарные мероприятия – например, слуховые окна и двери не приведены в порядок и т. д. Теперь, основываясь на обращениях жителей, администрация проводит выборочные проверки. Так что "почти в каждом доме у нас есть глаза и уши наших неравнодушных жителей – это хорошо", – подытожил Шарлаев.

Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»

Самый большой процент износа в инженерии МКД – в системах разлива. Капитальный ремонт отвечает за полную замену инженерных систем, а частичная замена, например только стояков, – это уже ответственность управляющей компании в рамках текущего ремонта, и это область капремонта, а стояки – это уже ответственность управляющей компании в рамках текущего ремонта. При этом в жилкомитете подчеркнули, что капремонт не справится без качественного своевременного текущего ремонта, а объемы финансирования этих работ сопоставимы. Жилкомитет делает акцент на то, что как раз текущий ремонт отвечает за поддержание эксплуатационных характеристик труб и продление их службы. Управляющие организации с чиновниками не согласны.

– Система с ремонтом сетей внутри МКД глубоко порочна, – считает председатель совета директоров ООО "Проминвест" Александр Спиридонов. – Было включено в программу капремонта на два года 18 домов, а 14 – перенесли, притом что капремонт им нужен безотлагательно. Переносимый и своевременно не выполненный капремонт влечет расходы УК на ремонт текущий. Но это полбеды. Когда что-то случится, мы понесем уже тройные расходы на аварийный ремонт. А это все деньги наших жителей.

Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»

Спиридонов считает, что текущим ремонтом можно заниматься только между капитальным и аварийным, но делать ставку на бесконечное латание бесполезно: "Сколько вы эту батарею ни красьте, давление, которое подают ресурсники, она не удержит. Нельзя, вырезав кусок, сделать всю линию труб защищенной. Коррозия изнутри, абразивные повреждения, а снаружи не видно, что осталось полмиллиметра до того, как она рванет".

За свищ на внутридомовой трубе отвечает УК, но во многих домах надо полностью менять систему ГВС и ХВС и всю систему подводки труб. Как рассказал генеральный директор ПАО "ГИТ" Сергей Минко, "в домах с советским инженерным наследием уже сложно что-либо сделать. На уровень прорывов влияет также и стабильность зимней погоды. В нашем уникальном городе сегодня минус 10, и пока поднимаешь давление, чтобы поднять температуру в квартирах, погода уже меняется до плюсовой. То же и с уровнем промерзания почвы – при стабильной зиме почва промерзает равномерно и на долгий срок, прорывов в таком случае меньше. Прошлая зима стала в этом отношении испытанием".

Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»

Глава совета дома на ул. Белградской, 6, член Общественного совета по ЖКХ при вице-губернаторе Марина Свобода считает, что проблема в полнейшей безответственности и безнаказанности. Если все будет работать как часы, тогда монополисты понесут потери, и халтурить при подготовке к сезону не получится.

– Народ платит и за содержание, и за подготовку к отопительному сезону, и за обслуживание приборов учёта, и за аварийные работы. Сейчас в наших домах сантехника не видно, он бегает по платным услугам, приборами не занимается, продувает трубы, если посыпятся жалобы, воду спустит и на этом все. Никакие осмотры не проводятся, никакая профилактика. У нас в январе была жуткая авария, от пара произошло короткое замыкание, и квартиры остались без тепла, воды и света. Аварийная служба зафиксировала причину: течет канализация, перекрыли воду. Трубы просто в руках рассыпаются. Каждый год вокруг дома и в доме аварии, сумасшедшая переплата за тепло и горячую воду. И каждый год получаем отчёт по итогам осмотра: система в хорошем состоянии...

Анна Романова, Николай Кудин