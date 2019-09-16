«Наверное, какой-то другой пост может занять». Глава Ростеха Чемезов объяснил, что «Политбюро 2.0» не существует, а Путин может занять новую должность

Глава госкорпорации «Ростех», сослуживец Владимира Путина по резидентуре в Дрездене Сергей Чемезов заявил, что в российскую Конституцию могут быть внесены изменения, а никакого «Политбюро 2.0» вокруг президента не существует. Об этом он рассказал 16 сентября в интервью РБК.

Некоторые политологи ранее сообщали о том, что вокруг Путина якобы сформировался «ближний круг» – неформальная структура для принятия решений под условным названием «Политбюро 2.0».

«Честно говоря, у меня это всегда вызывало улыбку. Строят какие-то гипотезы, системы связей. Что такое «Политбюро 2.0»? Как будто мы собираемся, какие-то назначения обсуждаем. Я знаю многих из этих людей, но никаких особых собраний с ними мы не проводим никогда», – заявил Чемезов.

С самим Чемезовым, по его словам, Путин советуется только по вопросам торговли вооружением и работы предприятий госкорпорации. Отметим, глава Ростеха знаком с президентом с начала 1980-х годов, когда они оба работали в резидентуре в Дрездене и даже делили одну служебную машину на двоих. Чемезов также прокомментировал, чем, по его мнению, может заняться Путин после 2024 года.

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«Если говорить по-человечески, ему тяжело, конечно. И он бы, наверное, с удовольствием ушел отдыхать. Поскольку в соответствии с Конституцией он дальше все равно не может руководить страной — наверное, какой-то другой пост может занять», – подчеркнул глава Ростеха.

Он также заявил, что в России может быть изменена Конституция, правда, какие именно поправки необходимы, не уточнил.