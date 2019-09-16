Иран освободит задержанный британский танкер Stena Impero. Среди членов экипажа трое россиян

Власти Исламской Республики Иран рассказали о завершающемся расследовании в отношении нефтяного танкера под британским флагом.

«Судебный процесс почти завершен, и после того, как бюрократические процедуры были улажены, судно сможет покинуть Иран», – цитирует 16 сентября заявление официального представителя МИД страны Аббаса Мусави Bloomberg.

При этом иранская сторона пока не говорит о результатах своего расследования. Ранее Иран уже пошел на уступки, отпустив несколько членов экипажа, среди которых был электромеханик из России. Всего на борту было трое россиян.

Освобождение танкера происходит на фоне давления США на республику. Так, Вашингтон обвинил Тегеран в причастности к атаке на два саудовских нефтяных месторождения и крупный нефтеперерабатывающий завод при помощи беспилотников.

Напомним, что танкер Stena Impero был задержан элитным военизированным подразделением Корпус стражей Исламской революции 19 июля в Ормузском проливе. Иран обвинил судно в нарушении международных правил.