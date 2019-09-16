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Строительство
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16.09.2019 11:12
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NEWПИТЕР вошел в ТОП-100 лучших новостроек России

NEWПИТЕР вошел в ТОП-100 лучших новостроек России

«АО «Специализированный застройщик “Строительный трест”»

Флагманский объект компании «Строительный трест» – кирпичный жилой комплекс NEWПИТЕР, строительство которого продолжается в поселке Новоселье Ломоносовского района, вошел в каталог «100 лучших жилых комплексов России», составленном организаторами Федеральной премии Urban Awards. 

NEWПИТЕР – трижды лауреат Urban Awards, признанный в 2019 году также лучшим проектом комплексного освоения территорий в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. 

Сегодня в жилом комплексе живет около трех тысяч человек. Все дома строятся из натурального кирпича, а квартиры проектируются для проживания семей – в квартале не предусмотрено малогабаритных студий, а количество парковочных мест соответствует количеству квартир в домах. Высотность домов ограничена 12 этажами, средняя этажность – всего 9 этажей. Дворы в жилом комплексе закрыты от машин и обращены на юг, что обеспечивает максимальное присутствие природного освещения. Каждый двор обладает своей особенностью: игровыми площадками, созданными по индивидуальным дизайн-проектам, зонами для барбекю, придомовым садом, за которым могут ухаживать жильцы. 

В квартале создается единая сеть велодорожек, возводятся объекты социальной инфраструктуры: открыт детский сад, завершаются работы по созданию общеобразовательной школы на 550 учеников. На территории комплекса создано общественное пространство – бульвар Белых Ночей, объединяющий логистическую и рекреационную функции. 

В ЖК NEWПИТЕР несколько лет действует программа раздельного сбора мусора: жители распределяют по специальным контейнерам бумажные, пластиковые, жестяные и стеклянные отходы, после чего отходы отправляются на переработку. 

Urban Awards – одна из престижных премий в сфере жилой недвижимости в России. Прежде чем стать участником премии, каждый жилой комплекс проходит многоступенчатую проверку на соответствие нескольким десяткам критериев, после чего проводится несколько этапов голосования среди экспертного сообщества, в которое входят девелоперы, архитекторы, представители власти, юридических фирм и финансовых структур, а также редакторы СМИ. Независимость голосования жюри обеспечивается и контролируется международной аудиторской фирмой PwC. 

Справка о компании АО «Специализированный застройщик «Строительный трест»

ЖК "NEWПИТЕР" – застройщик ООО "СТ-Новоселье", проектная декларация на сайте http://www.stroytrest.spb.ru/documents/

ЖК "NEWПИТЕР" (7 лот) -  застройщик ООО "ИК"СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТРЕСТ", проектная декларация на сайте http://www.stroytrest.spb.ru/documents/

 

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      «АО «Специализированный застройщик “Строительный трест”»
      16.09.2019 11:12

      NEWПИТЕР вошел в ТОП-100 лучших новостроек России

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