«Умные» двери подвели пассажирку «Аллегро»: женщина сломала плечо на Финляндском вокзале

Пассажирка «Аллегро», прибывшего 15 сентября из Хельсинки, сломала плечо на платформе Финляндского вокзала в Петербурге.

Как сообщили «Фонтанке» в транспортной полиции, 28-летняя женщина так торопилась выйти из поезда, что, нажав кнопку открытия дверей, которой оборудованы скоростные составы, споткнулась на подножке и упала между вагоном и платформой. Медики скорой помощи зафиксировали перелом плечевой кости.

Информация о несчастном случае поступила в правоохранительные органы около 15 часов. Идет проверка.